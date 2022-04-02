Ману Джинобили – о введении в Зал славы: «Я здесь из-за своего окружения, оказался в нужном месте в нужное время»

Четырехкратный чемпион НБА в составе прокомментировал новость о том, что он будет введен в Зал славы баскетбола в 2022 году.

«Я никогда не был лучшим по результативности, не выигрывал MVP, даже в первую команду не попадал. Я здесь из-за своего окружения. Игроки, с которыми я выступал, тренеры и организация. Я не воспринимаю это как личное достижение. Я оказался в нужном месте в нужное время», – заявил Джинобили.

Аргентинский баскетболист провел 16 сезонов за «Сперс», дважды участвовал в Матче всех звезд НБА (2005 и 2011), был признан Лучшим шестым игроком (2006).

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали