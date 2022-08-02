«Лейкерс» хотят иметь в старте игрока, который реализует 3-очковые и хорошо защищается

Новый главный тренер хочет иметь в стартовой пятерке разыгрывающего или игрока периметра со специфическими умениями.

Как пишет журналист The Athletic Йован Буха, «озерники» рассчитывают выпускать в старте игрока, который реализует 3-очковые с высоким процентом и хорошо защищается.

В прошлом сезоне «Лейкерс» попали 34,7% 3-очковых, заняв по этому показателю 21-е место в лиге. Хэм также заявляет, что при нем команда будет ставить во главу угла защиту.

Отмечается, что такой игрок мог бы занять место разыгрывающего , который завершил сезон, реализуя лишь 29,8% из-за дуги. При этом «Лейкерс» пока не удается обменять Расселла на другую третью звезду (Кайри Ирвинг) или на нескольких игроков (Майлз Тернер, Бадди Хилд).

Сообщалось, что Хэм всячески пытается уговорить Уэстбрука согласиться на вспомогательную роль с акцентом на защиту, чего клубу не удалось сделать в прошлом сезоне.

Хэм после назначения в калифорнийский клуб говорил о том, что Уэстбрук может перенаправить свою энергию на оборонительные действия.

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