Остин Ривз пропустит третью игру подряд
Защитник «Лейкерс» Остин Ривз не примет участия в предстоящем матче против «Атланты» из-за растяжения паховых мышц.
Ранее 27-летний игрок уже пропустил игры против «Портленда» и «Сан-Антонио» по той же причине.
В текущем сезоне Ривз является одним из лидеров «озерников» и набирает в среднем 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи за матч.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
