Остин Ривз пропустит третью игру подряд

Защитник «Лейкерс » Остин Ривз не примет участия в предстоящем матче против «Атланты» из-за растяжения паховых мышц.

Ранее 27-летний игрок уже пропустил игры против «Портленда» и «Сан-Антонио» по той же причине.

В текущем сезоне Ривз является одним из лидеров «озерников» и набирает в среднем 31,1 очка, 5,1 подбора и 9,3 передачи за матч.