0

Дэниэл Гэффорд не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за боли в голеностопе

Центровой «Далласа» Дэниэл Гэффорд покинул площадку проигранной встречи с «Мемфисом» (104:118) из-за болезненных ощущений в правом голеностопе.

Гэффорд завершил вечер с одним подбором и нулевыми показателями в других статистических колонках за 12 минут на площадке, хотя решение не выпускать его обратно, возможно, было больше связано с разницей в счете, чем с состоянием его ноги. 

«Мэверикс» снова играют уже в ночь на воскресенье – с «Уизардс», и на данный момент участие Гэффорда в этой игре находится под вопросом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
logoДэниэл Гэффорд
logoДаллас
травмы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Даллас» рассмотрит варианты использования Клэя Томпсона в обменах
вчера, 19:05
Дэниэл Гэффорд: «Нам с Дереком Лайвли все равно, кто выходит в старте»
2 октября, 04:42
Клэй Томпсон: «У «Далласа» лучшая передняя линия в НБА»
31 августа, 10:53
Главные новости
Дрэймонд Грин: «Если наша защита выглядит так дерьмово, как сейчас, значит, я провалил свою задачу»
35 минут назад
Дирк Новицки о «Далласе»: «Они не могут бросать, не могут создавать моменты, никто не может забить. За этим тяжело наблюдать»
сегодня, 09:49
Остин Ривз пропустит третью игру подряд
сегодня, 09:15
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», «Енисей» принимает «Самару»
сегодня, 09:00Live
«Чтобы заполучить Расса, им пришлось выпотрошить команду». Дарвин Хэм назвал несбалансированность состава причиной неудач «Лейкерс» с Уэстбруком
сегодня, 08:04
Хайме Хакес заставил защитника упасть на пол и воткнул сверху
сегодня, 07:36Видео
Желько Обрадович об экспансии НБА в Европу: «Надо защищать европейский баскетбол и делать это вместе»
сегодня, 07:35
Расселл Уэстбрук повалил Эджея Митчелла на паркет, получил неспортивный фол
сегодня, 07:18Видео
«Хорош на тренировках и не падает духом». «Мэверикс» не знают, сыграет ли Энтони Дэвис в следующем матче
сегодня, 07:16
Многие клубы НБА проявляют интерес к Хосе Альварадо
сегодня, 07:01
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
сегодня, 09:00
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
сегодня, 08:52
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 08:42
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
сегодня, 08:33
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
вчера, 21:21
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
вчера, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
вчера, 19:15