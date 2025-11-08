Дэниэл Гэффорд не смог доиграть матч против «Мемфиса» из-за боли в голеностопе

Центровой «Далласа » Дэниэл Гэффорд покинул площадку проигранной встречи с «Мемфисом» (104:118) из-за болезненных ощущений в правом голеностопе.

Гэффорд завершил вечер с одним подбором и нулевыми показателями в других статистических колонках за 12 минут на площадке, хотя решение не выпускать его обратно, возможно, было больше связано с разницей в счете, чем с состоянием его ноги.

«Мэверикс» снова играют уже в ночь на воскресенье – с «Уизардс», и на данный момент участие Гэффорда в этой игре находится под вопросом.