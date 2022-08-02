Расселл Уэстбрук начал сотрудничество с агентом Джеффом Шварцем

Разыгрывающий подписал контракт с основателем агентства Excel Sports Management Джеффом Шварцем.

В июле Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.

Объясняя принятое решение, Фуше сослался на «непримиримые разногласия» и отметил, что у них с Расселлом больше нет единодушия в вопросе того, должен ли разыгрывающий оставаться в «Лейкерс» на последний сезон действующего контракта (47 миллионов долларов).

Клиентами Excel Sports являются такие спортсмены как Никола Йокич, Крис Миддлтон, Кевин Лав, Кемба Уокер и Тайгер Вудс.

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