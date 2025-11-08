  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Чтобы заполучить Расса, им пришлось выпотрошить команду». Дарвин Хэм назвал несбалансированность состава причиной неудач «Лейкерс» с Уэстбруком
2

«Чтобы заполучить Расса, им пришлось выпотрошить команду». Дарвин Хэм назвал несбалансированность состава причиной неудач «Лейкерс» с Уэстбруком

Хэм считает, что проблема «Лейкерс» с Уэстбруком была не в раздевалке.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм, который сейчас является ассистентом тренера в «Милуоки», считает, что проблема «Лос-Анджелеса» с Расселлом Уэстбруком в составе была не в какой-либо драме в раздевалке, а в финансовом положении.

«Что касается Расса, это была сложная ситуация. Чтобы получить такого игрока, тебе практически приходится выпотрошить свою команду. И это именно то, что произошло.

Чтобы заполучить Расса в «Лейкерс», им пришлось расстаться с Алексом Карузо. Им пришлось расстаться с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом, Кайлом Кузмой и многими другими игроками, которых они не смогли получить, потому что денег не было.

У тебя есть, по сути, три игрока с супермаксимальными контрактами. И тогда ты вынужден искать игроков более низкого уровня.

Слава Богу, они способные игроки, но чтобы быть элитной командой, чтобы выиграть чемпионат в нашей лиге, ты должен быть элитным и иметь элитную группу. И зачастую финансовые ограничения не позволяют тебе этого сделать», – сказал Хэм.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Hoop Genius
logoДарвин Хэм
logoЛейкерс
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoАлекс Карузо
logoКайл Кузма
logoКентавиус Колдуэлл-Поуп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дарвин Хэм: «В НБА Яннис Адетокумбо постоянно с мячом, в сборной Греции у него немного другая роль»
28 августа, 20:20
Дарвин Хэм об увольнении из «Лейкерс»: «В любой другой команде со мной продлили бы контракт»
18 декабря 2024, 19:28
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
18 декабря 2024, 07:16
Главные новости
Остин Ривз пропустит третью игру подряд
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», «Енисей» принимает «Самару»
18 минут назадLive
Хайме Хакес заставил защитника упасть на пол и воткнул сверху
сегодня, 07:36Видео
Желько Обрадович об экспансии НБА в Европу: «Надо защищать европейский баскетбол и делать это вместе»
сегодня, 07:35
Расселл Уэстбрук повалил Эджея Митчелла на паркет, получил неспортивный фол
сегодня, 07:18Видео
«Хорош на тренировках и не падает духом». «Мэверикс» не знают, сыграет ли Энтони Дэвис в следующем матче
сегодня, 07:16
Многие клубы НБА проявляют интерес к Хосе Альварадо
сегодня, 07:01
НБА. 41+15+9 Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» обыграть «Чикаго», «Денвер» разгромил «Голден Стэйт» и другие результаты
сегодня, 07:00
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (16+12) в дебютном матче G-лиги
сегодня, 06:58
Эрик Споэльстра после победы над «Хорнетс»: «Конечно, мне бы хотелось сейчас отправиться домой»
сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» примет «Будучность», ФМП сыграет с КРКА
18 минут назад
Чемпионат Греции. «Перистери» встретится с «Панатинаикосом», «Арис» сыграет с «Миконосом»
26 минут назад
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Страсбур», «Элан Шалон» сыграет с «Дижоном» и другие матчи
36 минут назад
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» сыграет с «Меркезефенди», «Тофаш» примет «Бурсаспор» и другие матчи
45 минут назад
ACB. «Тенерифе» примет «Сан-Пабло Бургос», «Мурсия» встретится с «Манресой» и другие матчи
54 минуты назад
Чемпионат Италии. «Удине» уступил «Венеции», «Реджо-Эмилия» проиграла «Тревизо»
вчера, 21:52
Чемпионат Франции. «Нанси» победил «Шоле»
вчера, 21:35
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Сплит», «Босна Роял» победил «Задар»
вчера, 21:21
«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития
вчера, 19:25
Инсайдер Брайан Уиндхорст продлил контракт с ESPN
вчера, 19:15