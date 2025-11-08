«Чтобы заполучить Расса, им пришлось выпотрошить команду». Дарвин Хэм назвал несбалансированность состава причиной неудач «Лейкерс» с Уэстбруком

Хэм считает, что проблема «Лейкерс» с Уэстбруком была не в раздевалке.

Бывший главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм , который сейчас является ассистентом тренера в «Милуоки», считает, что проблема «Лос-Анджелеса» с Расселлом Уэстбруком в составе была не в какой-либо драме в раздевалке, а в финансовом положении.

«Что касается Расса, это была сложная ситуация. Чтобы получить такого игрока, тебе практически приходится выпотрошить свою команду. И это именно то, что произошло.

Чтобы заполучить Расса в «Лейкерс », им пришлось расстаться с Алексом Карузо . Им пришлось расстаться с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом , Кайлом Кузмой и многими другими игроками, которых они не смогли получить, потому что денег не было.

У тебя есть, по сути, три игрока с супермаксимальными контрактами. И тогда ты вынужден искать игроков более низкого уровня.

Слава Богу, они способные игроки, но чтобы быть элитной командой, чтобы выиграть чемпионат в нашей лиге, ты должен быть элитным и иметь элитную группу. И зачастую финансовые ограничения не позволяют тебе этого сделать», – сказал Хэм.