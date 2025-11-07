«Филадельфия» отправила новичка Джони Брума в лигу развития

Джони Брум будет готовиться к НБА.

23-летний форвард Джони Брум был выбран 35-м на драфте-2025. Брум сыграл 2 матча в рамках НБА за «Филадельфию», набирая 2 очка и 1 подбор за 3 минуты в среднем.

Клуб отправил его в G-лигу.

Брум провел 5 лет в NCAA и набирал 18,6 очка, 10,8 подбора и 2,1 блок-шота в среднем в последнем сезоне за Оберн.