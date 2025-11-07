Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдут два матча.

«Удине» примет «Венецию», «Реджо-Эмилия» встретится с «Тревизо». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 5-1, Трапани Шарк – 5-1, Виртус – 4-1, Дертона – 4-1, Милан – 4-2, Ваноли Кремона – 4-2, Триест – 3-2, Венеция – 3-2, Тренто – 3-3, Реджо-Эмилия – 2-3, Канту – 2-4, Наполи – 2-4, Варезе – 1-4, Удине – 1-4, Динамо Сассари – 1-5, Тревизо – 0-5. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.