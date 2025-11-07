0

Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»

7 ноября в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Нанси» примет «Шоле».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Ле-Ман – 5-1, Монако – 5-1, Виллербан – 4-2, Шоле – 4-2, Нантер – 4-2, Страсбур – 4-2, Париж – 4-2, Бурк – 3-3, Элан Шалон – 3-3, Лимож – 3-4, Булазак – 2-4, Нанси – 2-4, Дижон – 2-4, Гравлин-Дюнкерк – 2-4, Сен-Кантен – 1-5, Ле-Портель – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
logoШоле
результаты
logoНанси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
