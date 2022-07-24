Брайан Уиндхорст: «Лейкерс» отчаянно пытаются уговорить Уэстбрука согласиться на вспомогательную роль»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, новый главный тренер «Лейкерс» всячески пытается уговорить согласиться на вспомогательную роль, чего клубу не удалось сделать в прошлом сезоне.

Хэм хочет, что Уэстбрук чаще ставил заслоны и больше старался в обороне. Тренер пытается убедить игрока, что это пойдет на пользу не только команде, но и ему самому.

«Я разговаривал с одним человеком, который был в «Лейкерс» в прошлом сезоне. Он сказал, что они стараются поговорить с каждым, кого Расс будет слушать. Они используют всех, с кем Расс согласится встретиться», – сказал Уиндхорст.

«Лейкерс» должны смириться: избавиться от 44 млн Уэстбрука зимой и стать сильнее – невозможно