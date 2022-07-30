У Уэстбрука наибольшее количество промахов из-под кольца в НБА за 26 лет, Леброн – 2-й, Кармело – 3-й

Разыгрывающий испытывает трудности при реализации бросков из-под кольца по ходу карьеры.

Уэстбрук не сумел реализовать 2 898 лей-апов за 14 сезонов в НБА. Это худший результат с 1996 года, когда лига начала отслеживать данный показатель.

Примечательно, что на втором и третьем местах антирейтинга находятся звездные одноклубники разыгрывающего – и .

Леброн имеет 2 617 промахов из-под кольца, Кармело – 2 563 промаха. Оба провели 19 сезонов в НБА, то есть на 5 больше, чем Уэстбрук.

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