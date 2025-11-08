Дрэймонд Грин: «Если наша защита выглядит так дерьмово, как сейчас, значит, я провалил свою задачу»

Грин взял на себя ответственность за плохую игру «Уорриорс» в защите.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин отметил проблемы команды с обороной и взял на себя ответственность за это.

«Я думаю, наша защита была не на высоте. И когда у тебя столько провалов, страдает язык тела, пропадает старание. Эти две вещи связаны между собой так или иначе.

Мы не воспринимаем противостояния как личный вызов. Мы не были хороши в подстраховке. Мы не действуем как единое целое. Защита должна работать как один механизм. Мы ничего этого не делаем.

Если наша защита выглядит так дерьмово, как сейчас, значит, я провалил свою задачу. Можно сколько угодно обращаться к команде. Пока мы не начнем играть, это мой провал.

Первый шаг – это принять личный вызов. Нужно отзащищаться против своего игрока. Тогда, если тебя обыграют, будет подстраховка. Но я думаю, что сейчас мы просто полагаемся на то, что подстраховка придет.

Если ты не прилагаешь усилий, подстраховка не успевает. Все начинается с индивидуальной игры. Каждый должен принять личный вызов – остановить своего игрока, а уже потом выстраивать защиту от этого», – сказал Грин.

«Уорриорс» уступили в последних двух матчах и на данный момент имеют результат 5-5.