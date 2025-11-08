Дирк Новицки о «Далласе»: «Они не могут бросать, не могут создавать моменты, никто не может забить. За этим тяжело наблюдать»

Новицки оценил старт сезона «Далласа» как «катастрофический».

Легенда «Далласа » Дирк Новицки критически оценил начало сезона «Мэверикс».

«Мне жаль наших болельщиков. Старт выдался просто катастрофическим. Очевидно, что у нас пробел на позиции разыгрывающего и в организации игры, в создании моментов для броска, в самом умении бросать. Они не могут бросать, не могут создавать моменты, никто не может забить. За этим тяжело наблюдать», – сказал Новицки.

«Даллас» проиграл последние 4 матча и занимает 15-е место в Западной конференции с результатом 2-7.

На данный момент команда имеет худший атакующий рейтинг во всей лиге (103,2).