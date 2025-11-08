Дирк Новицки о «Далласе»: «Они не могут бросать, не могут создавать моменты, никто не может забить. За этим тяжело наблюдать»
Новицки оценил старт сезона «Далласа» как «катастрофический».
Легенда «Далласа» Дирк Новицки критически оценил начало сезона «Мэверикс».
«Мне жаль наших болельщиков. Старт выдался просто катастрофическим. Очевидно, что у нас пробел на позиции разыгрывающего и в организации игры, в создании моментов для броска, в самом умении бросать. Они не могут бросать, не могут создавать моменты, никто не может забить. За этим тяжело наблюдать», – сказал Новицки.
«Даллас» проиграл последние 4 матча и занимает 15-е место в Западной конференции с результатом 2-7.
На данный момент команда имеет худший атакующий рейтинг во всей лиге (103,2).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA on Prime
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости