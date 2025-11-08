«Хорош на тренировках и не падает духом». «Мэверикс» не знают, сыграет ли Энтони Дэвис в следующем матче
«Мэверикс» оценили состояние Энтони Дэвиса, который снова оказался в лазарете.
Форвард «Далласа» Энтони Дэвис пропустил три последних матча из-за повреждения голени. Главный тренер команды Джейсон Кидд оценил шансы на возвращение звезды НБА во встрече с «Вашингтоном».
«Я не знаю, сыграет ли он.
Могу лишь сказать, что он хорош на тренировках и не падает духом», – заявил Кидд.
В 5 матчах сезона Дэвис набирает 20,8 очка и 10,2 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
