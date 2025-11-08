Видео
0

Расселл Уэстбрук повалил Эджея Митчелла на паркет, получил неспортивный фол

В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук грубо сыграл против защитника Эджея Митчелла, пытаясь остановить соперника под кольцом.

После просмотра повтора судьи выписали Уэстбруку неспортивный фол.

Встреча закончилась победой «Тандер» (132:101), Уэстбрук отметился 26 очками, 6 подборами и 9 передачами при 7 потерях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
