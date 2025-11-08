Расселл Уэстбрук повалил Эджея Митчелла на паркет, получил неспортивный фол

В одном из эпизодов матча против «Оклахомы» разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук грубо сыграл против защитника Эджея Митчелла , пытаясь остановить соперника под кольцом.

После просмотра повтора судьи выписали Уэстбруку неспортивный фол.

Встреча закончилась победой «Тандер» (132:101), Уэстбрук отметился 26 очками, 6 подборами и 9 передачами при 7 потерях.