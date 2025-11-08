Многие клубы НБА проявляют интерес к Хосе Альварадо

Один из игроков «Пеликанс» пользуется популярностью на рынке НБА.

Многие клубы лиги заинтересованы в услугах защитника «Нового Орлеана» Хосе Альварадо , сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел. У «Пеликанс» лишь 2 победы в 8 матчах на старте нового сезона. 27-летний пуэрториканец набирает 6,6 очка, 2,9 подбора, 2,0 передачи и 1,0 перехвата в среднем.