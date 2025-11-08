Видео
Хайме Хакес заставил защитника упасть на пол и воткнул сверху

В матче против «Шарлотт» защитник «Майами» Хайме Хакес с помощью кроссовера обыграл защитника Сиона Джеймса, который потерял равновесие, и завершил атаку эффектным броском сверху.

Хакес завершил игру с 18 очками, 8 подборами и 9 передачами, «Хит» разобрались с «Хорнетс» – 126:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
