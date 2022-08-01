Станислав Еремин – о решении французской федерации: «Все делается для того, чтобы нас унизить и зажать»

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Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты в России или Беларуси.

Глава тренерского совета РФБ, двукратный чемпион мира Станислав Еремин высказался в связи с решение французской федерации.

«Это дискриминация по отношению к спортсменам в человеческом плане! Неправильно диктовать спортсмену, что он должен играть здесь, ходить туда.

Вы же видите, что все делается для того, чтобы нас унизить и зажать, ограничить в ресурсах. Думаю, у них ничего не получится, хотя здесь решение лично за игроками и тренерами, которые могут приезжать к нам в Россию», – сказал Еремин.

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