В Единой лиге ВТБ-2022/23 будет 4 российских тренера

Клубы Единой лиги ВТБ определились с главными тренерами, которые будут работать в следующем сезоне.

4 из 12 специалистов имеют российское гражданство: Евгений Пашутин ( ), Сергей Базаревич («Самара»), Василий Карасев (МБА), Олег Киселев («Астана»).

Остальные 8 команд в данный момент возглавляют иностранные тренеры: Хавьер Паскуаль ( , Испания), Эмил Райкович (ЦСКА, Северная Македония), Велимир Перасович ( , Хорватия), Александер Секулич ( , Словения), Зоран Лукич ( , Сербия), Дражен Анзулович («Енисей», Хорватия), Небойша Видич («Автодор», Сербия), Ростислав Вергун («Цмоки-Минск», Беларусь).

На определенном этапе прошлого сезона в Лиге ВТБ не было ни одного главного тренера из России.

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