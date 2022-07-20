В Единой лиге ВТБ-2022/23 будет 4 российских тренера

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Клубы Единой лиги ВТБ определились с главными тренерами, которые будут работать в следующем сезоне.

4 из 12 специалистов имеют российское гражданство: Евгений Пашутин («Парма»), Сергей Базаревич («Самара»), Василий Карасев (МБА), Олег Киселев («Астана»).

Остальные 8 команд в данный момент возглавляют иностранные тренеры: Хавьер Паскуаль («Зенит», Испания), Эмил Райкович (ЦСКА, Северная Македония), Велимир Перасович (УНИКС, Хорватия), Александер Секулич («Локомотив-Кубань», Словения), Зоран Лукич («Нижний Новгород», Сербия), Дражен Анзулович («Енисей», Хорватия), Небойша Видич («Автодор», Сербия), Ростислав Вергун («Цмоки-Минск», Беларусь).

На определенном этапе прошлого сезона в Лиге ВТБ не было ни одного главного тренера из России.

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