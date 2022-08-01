Евгений Богачев не исключает, что Лабери покинет УНИКС из-за решения французской федерации

Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты в России или Беларуси.

Президент УНИКСа Евгений Богачев не исключил, что французский новобранец команды Луи Лабери покинет клуб из-за данного решения.

«Мы подписали. Не знаю, повлияет ли это на нашего Луи Лабери. Мы всем делаем визы, они должны быть с нами в Казани. Повлияет - обойдемся без Луи.

Он может уйти из клуба из-за этого решения? Все может быть. Ничего, обойдемся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Не переживайте! Куда уж дальше переживать», – сказал Богачев.

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