Владимир Гомельский – о запрете французской федерации: «Дуракам закон не писан»

Теги УНИКС сборная Франции Владимир Гомельский Единая лига ВТБ Луи Лабери Федерация баскетбола Франции Баскетбол

Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты в России или Беларуси.

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение французской федерации.

«Дуракам закон не писан. Если Луи Лабери сильнейший и его, например, не вызовут в сборную, они накажут самих себя. Правда, про сборную Франции этого не скажешь. У них есть, например, Гобер.

Может ли Лабери уехать? Он подписал контракт. Придется неустойку платить. Не знаю, кто его агент, но думаю, что там они все хорошо просчитали», – сказал Гомельский.

Президент УНИКСа Евгений Богачев не исключил, что Лабери покинет казанский клуб из-за решения французов.

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