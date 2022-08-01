Сборная Франции временно отказалась от игроков, которые подписали контракты в России

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Федерация баскетбола Франции объявила, что отказывается от услуг игроков и тренеров, которые подписали контракты в России или Беларуси.

Новое правило будет действовать все время, пока сборные России и Беларуси исключены из международных соревнований.

Французы на днях начали сборы перед очередным «окном» отбора на чемпионат мира, также команда подбирает состав для участия в сентябрьском Евробаскете. В сборной нет представителей российских клубов, включая форварда ЦСКА Ливио Жан-Шарля и бигмена УНИКСа Луи Лабери.

При этом на сборы вызван экс-игрок «Реала» Томас Эртель. По неофициальной информации, разыгрывающий этим летом согласовал условия контракта с «Зенитом».

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