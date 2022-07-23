Джейлен Брансон – о контракте на 104 млн: «Не думаю, что я стану мишенью для болельщиков»

Новобранец «Никс» порассуждал о том, как изменится отношение к нему в связи с подписанием контракта на 104 миллиона долларов.

«Я стану мишенью? Нет. Не думаю, что я стану мишенью для болельщиков. Это не тот термин. Но ожидания определенно будут высокими.

У увлеченные болельщики, они преданы команде и требовательны. У них будут большие ожидания. Не только от меня, но от команды в целом. Мы должны будем выходить и доказывать им», – заявил Брансон.

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