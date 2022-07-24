Джейлен Брансон: «Мы знали, что «Юта» рано или поздно сломается»

Разыгрывающий в подкасте Джей Джей Редика рассказал о серии первого раунда плей-офф 2022 года «Даллас» – «Юта» (4-2).

Несмотря на отсутствие в составе «Мэверикс» в первых трех матчах, команде удалось повести 2-1, а затем завершить серию в свою пользу.

«Мы знали, что если сплотимся, то «Юта» рано или поздно сломается. Вы сами видели, как они кричали друг на друга в третьем или четвертом матче.

Даже когда они сравняли счет 2-2, все было в порядке. Мы понимали, что проигрывали из-за мелочей, которые можем исправить. И мы исправили их в пятом и шестом матчах. Мы были максимально уверены друг в друге и знали, что можем победить. Когда Лука вернулся в строй, все было закончено», – рассказал бывший защитник «Далласа».

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