Джейлен Брансон: «У меня нет никаких проблем с «Мэверикс». Буду болеть за них»

Теги Даллас Нью-Йорк НБА Джейлен Брансон Баскетбол

Новобранец «Никс» Джейлен Брансон заявил, что у него хорошие взаимоотношения с «Мэверикс», в составе которых он провел первые четыре сезона в НБА.

«У меня нет никаких проблем с «Мэверикс». Вообще никаких проблем.

Буду болеть за них, поддерживать. Буду радоваться за команду и за ее успехи», – заявил Брансон.

Брансон покинул «Даллас» в качестве свободного агента, он не стал выслушивать предложение техасского клуба.

От Йокича до Зайона: кто разбогател в НБА? За неделю со звездами заключили контракты на $2 млрд!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные