Джейлен Брансон: «У меня нет никаких проблем с «Мэверикс». Буду болеть за них»

Новобранец «Никс» заявил, что у него хорошие взаимоотношения с «Мэверикс», в составе которых он провел первые четыре сезона в НБА.

«У меня нет никаких проблем с «Мэверикс». Вообще никаких проблем.

Буду болеть за них, поддерживать. Буду радоваться за команду и за ее успехи», – заявил Брансон.

Брансон покинул в качестве свободного агента, он не стал выслушивать предложение техасского клуба.

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