Марк Кьюбан – о переходе Брансона: «Не увидел нарушений в действиях «Никс»

Владелец признался, что у него нет претензий к , который в межсезонье подписал экс-игрока техасцев .

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«Нет, они идеально сработали. Я не увидел ничего плохого, это бизнес, так оно все и работает.

Не мне решать, что там было, это дело НБА. Что есть, то есть, это свершилось. Я желаю Джейлену всего наилучшего, он отличный парень. Одно дело, если бы он мне не нравился, но он действительно хороший парень с добрым сердцем. Я желаю ему всего самого лучшего.

Наша команда изменилась, мы стали больше и по-прежнему сможем набирать очки. Мы упустили Джейлена с его 17 очками за игру, но у нас все еще есть Тим Хардуэй-младший и его 17-18 очков, а еще появился Кристиан Вуд и его 17-18-19 очков за матч», – сказал Кьюбан.

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