Джейлен Брансон: «Говорили, что я слишком медленный, недостаточно атлетичный, слишком маленький»

Разыгрывающий Джейлен Брансон признался, что в нем всегда сомневались, и ему приходилось доказывать, на что он способен.

«Куда бы я ни пришел с тех пор, как начал учиться в школе, везде говорили: хорош, но...» Всегда было это «но».

Куда бы я ни пришел, я слышал это первые пару лет, а потом вдруг: «Джейлен классный, он такой, он такой». Потому я прихожу в университет, и опять то же самое: «Джейлен хорош, но...»

Говорили, что я слишком медленный, недостаточно атлетичный, слишком маленький. Все, что не имеет отношение к силе духа. А это то, что у меня есть», – сказал Брансон.

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