Колин Каухерд: «Дрэймонд Грин делает разницу для «Голден Стэйт». Он заслуживает максималку»

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Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин заслуживает максимальный контракт, который хочет подписать.

«Грин играет ключевую роль и делает разницу в защите, а также является катализатором всех процессов в атаке. Когда пришло время финала НБА, я был одним из многих журналистов, которые говорили, что защита «Селтикс», возможно, лучшая в лиге за последние десять лет. Под занавес серии большинство, включая меня, считали, что «Уорриорз» лучше обороняются. Это оказалось возможным благодаря двум игрокам – Эндрю Уиггинсу и Дрэймонду Грину.

Дрэймонд пользуется расположением Стефа, он катализатор в атаке, у него лучшая разница по набранным и пропущенным очкам во всем плей-офф, у «Голден Стэйт» лучшая защита в лиге, которую он возглавляет... Даже не знаю, этот парень дико популярен среди болельщиков и, как кажется, заслуживает получать много денег», – заявил Каухерд.

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