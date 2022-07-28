Мать Дрэймонда Грина: «Ребятам, которые ничего не выиграли, платят большие деньги исходя из их потенциала»

Мать форварда «Голден Стэйт» ответил критикам, которые считают, что ее сын не заслуживает максимального контракта.

«Многие из вас говорят, что он не должен получить максимальный контракт, но ребятам, которые ничего не выиграли, платят большие деньги исходя из их потенциала», – написала Мэри Бэйберс-Грин.

Ранее сообщалось, что Грин рассчитывает подписать четырехлетнее максимальное продление контракта. Нынешнее соглашение Дрэймонда истекает через два года.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?