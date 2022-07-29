Скип Бэйлесс: «Дрэймонд, ты в очень хорошей форме. Ты продолжаешь бегать от меня!»

Телеведущий Скип Бэйлесс призвал форварда «Уорриорз» встретиться и записать совместный подкаст, чтобы обсудить все противоречия.

«Привет, Дрэймонд. Теперь я знаю, что ты в очень хорошей форме. Ты продолжаешь бегать от меня! Я все еще ожидают услышать ответ от тебя. Твой подкаст или мой? Тебе выбирать. Обсудим наши проблемы, лицом к лицу, как мужчина с мужчиной. «Новые медиа» против традиционных медиа. Дай мне знать, когда», – написал Бэйлесс в твиттере.

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