Мария Захарова – о возможном обмене Грайнер на Бута: «Переговоры ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут»

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Мария Захарова Баскетбол

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала предложение США по обмену российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

«Вопрос взаимного обмена российских и американских граждан, находящихся в местах заключения  на территории двух стран, в свое время обговаривался президентами России и США. Ими были даны поручения соответствующим уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный  результат пока не достигнут.

При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», – передает слова Марии Захаровой официальный сайт Министерства иностранных дел России.

Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Бута на Грайнер и Уилана, которые находятся под арестом в России.

План обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена, несмотря на длительное сопротивление правительства США. Считается, что подобные сделки стимулируют другие страны задерживать американцев.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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