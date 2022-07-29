Юрист – о возможном обмене Бриттни Грайнер: «Если достигается соглашение, то необходимо решение соответствующих судов этих стран»

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Спортивный юрист Сергей Алексеев рассказал, как происходит процедура обмена заключенными с другими странами.

«Обращение об обмене осуществляется министерством юстиции соответствующей страны при участии министерства иностранных дел. Если достигается соглашение, то необходимо решение соответствующих судов этих стран. Затем на основании этих решений в нейтральной стране происходит обмен заключенными», — рассказал Алексеев.

Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

План обмена Бута на Уилана и Грайнер получил поддержку Байдена, несмотря на длительное сопротивление правительства США. Считается, что подобные сделки стимулируют другие страны задерживать американцев.

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Осужденный в 2012 году Бут отбывает 25-летний тюремный срок в США по обвинению в торговле оружием. Уилан был задержан в России в декабре 2018 года и приговорен к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

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