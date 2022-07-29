Кевин Дюрэнт и Джейсон Тейтум сфотографировались вместе в клубе

В сети появилась совместная фотография звезд НБА Кевина Дюрэнта («Бруклин») и Джейсона Тейтума («Бостон»).
Фото было опубликовано в твиттер-аккаунте DrGuru_. Судя по сообщениям, игроки сфотографировались в клубе.
В лиге активно обсуждается возможный обмен Дюрэнта в «Бостон». Сообщалось, что «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. «Бруклин» отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.
Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена