Кевин Дюрэнт и Джейсон Тейтум сфотографировались вместе в клубе

В сети появилась совместная фотография звезд НБА Кевина Дюрэнта («Бруклин») и ( ).

Фото было опубликовано в твиттер-аккаунте DrGuru_. Судя по сообщениям, игроки сфотографировались в клубе.

В лиге активно обсуждается возможный обмен Дюрэнта в «Бостон». Сообщалось, что «Бостон» сделал «Бруклину» предложение об обмене Дюрэнта на Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. отказался и предложил включить в сделку Маркуса Смарта.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена