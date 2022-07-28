«Пеликанс» не готовы включить Ингрэма в возможную сделку по Дюрэнту

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Новый Орлеан» не готов включить форварда в возможную сделку с участием ( ).

«Бруклин» хочет получить за Дюрэнта больше, чем «Юта» получила в результате обмена Руди Гобера в «Миннесоту». Есть несколько молодых парней, которых они не против заполучить при обмене Дюрэнта. Например, Скотти Барнс, которого отказывается включить в сделку. Вы спрашиваете, могут ли «Пеликанс» обменять Ингрэма? Пока я не слышал, чтобы они включили его в возможную сделку. Кроме того, сомневаюсь, что Дюрэнт захочет в , – пишет Скотто.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена