«Пеликанс» не готовы включить Ингрэма в возможную сделку по Дюрэнту

Теги возможные переходы Бруклин Новый Орлеан Торонто НБА Кевин Дюрэнт Брэндон Ингрэм Скотти Барнс Баскетбол

По словам журналиста HoopsHype Майкла Скотто, «Новый Орлеан» не готов включить форварда Брэндона Ингрэма в возможную сделку с участием Кевина Дюрэнта («Бруклин»).

«Бруклин» хочет получить за Дюрэнта больше, чем «Юта» получила в результате обмена Руди Гобера в «Миннесоту». Есть несколько молодых парней, которых они не против заполучить при обмене Дюрэнта. Например, Скотти Барнс, которого «Торонто» отказывается включить в сделку. Вы спрашиваете, могут ли «Пеликанс» обменять Ингрэма? Пока я не слышал, чтобы они включили его в возможную сделку. Кроме того, сомневаюсь, что Дюрэнт захочет в «Новый Орлеан», – пишет Скотто.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные