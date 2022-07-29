Эксперт Джаред Вайсс: «Джейлен Браун предан «Бостону» и по-прежнему хочет играть за команду»

Эксперт The Athletic Джаред Вайсс рассказал о том, что слухи по поводу возможного обмена в «Бруклин» на Кевина Дюрэнта существенно не повлияли на отношение Джейлена Брауна к «Бостону».
«Несмотря на все сложности в отношениях Брауна с болельщиками, он по-прежнему предан «Бостону».
Когда Джермейн Уиггинс из WEEI заявил, что по словам самого Брауна, сказанным ему, он не подпишет новый контракт с «Селтикс» по истечении действующего в 2024 году, Джейлен был озадачен и за закрытыми дверями опроверг это сообщение. Об этом The Athletic сообщают источники, близкие к Брауну.
Несмотря на переговоры по обмену, Джейлен хочет быть в «Бостоне», – написал Вайсс.
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