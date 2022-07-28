Эксперт Крис Бруссард: «На месте «Нетс» я бы потребовал у «Бостона» Брауна, Смарта, Уильямса и три пика первого раунда»

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По мнению эксперта Криса Бруссарда, «Бруклин» должен потребовать у «Бостона» Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, Роберта Уильямса и три драфт-пика первого раунда в обмен на Кевина Дюрэнта.

«Мы видим, как команды одна за другой выбывают из борьбы за Дюрэнта. «Финикс» выбыл. «Майами» выбыл. «Торонто» выбыл. Какая им нужна сделка?

На месте «Нетс» я бы потребовал у «Бостона» Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, Роберта Уильямса и три пика первого раунда. Если «Селтикс» на это согласятся, то, возможно, что-то получится.

Наиболее вероятный сценарий – Кевин Дюрэнт начнет сезон в «Бруклине», – заявил Бруссард.

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