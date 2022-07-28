«Борьба за свободу». Бриттни Грайнер попала на обложку Time

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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер попала на обложку августовского номера журнала Time.

На обложке Time изображена задержанная в России Грайнер с подписью «Борьба за свободу».

Баскетболистка УГМК и сборной США Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло. Бриттни грозит до десяти лет заключения. Она полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

Ранее сообщалось, что после нескольких месяцев внутренних дебатов администрация президента США Джо Байдена предложила обменять заключенного Виктора Бута на Грайнер и Пола Уилана, которые находятся под арестом в России.

Time – американский еженедельный журнал и информационный портал со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

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