Чарльз Баркли отклонил предложение LIV Golf и останется на TNT

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли заявил, что отклонил предложение генерального директора LIV Golf Грега Нормана и продолжит работать на TNT.

Норман предлагал Баркли крупный контракт, чтобы тот покинул программу «Inside the NBA» на TNT и стал телеведущим на профессиональном гольф-туре, финансируемым Саудовской Аравией.

«Я хочу поблагодарить Грега Нормана и LIV за интерес ко мне. Я желаю этим ребятам больших успехов и только самого наилучшего. Но в моих интересах — и чтобы быть честным по отношению к компании Turner, потому что Turner и баскетбол дали мне все в моей жизни — отказаться. Я останусь с Turner до конца моей телевизионной карьеры», – сказал Баркли.

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