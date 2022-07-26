Чарльз Баркли: «Детройтские «Плохие парни» выходили на площадку, чтобы выводить людей из строя»

Легенда НБА, эксперт вспомнил 80-х, за который играли , , и Рик Махорн.

По словам Баркли, ради побед получившие прозвище «Плохие парни» игроки «Пистонс» были готовы целенаправленно травмировать соперников.

«Я играл в те времена. Помню, говорил народу, что когда вам предстоит матч против детройтских «Плохих парней», то вам следует связаться с семьей и на всякий случай сказать, что, возможно, вы больше не увидитесь. Сказать, что желаете родным всего хорошего, что всех их любите.

Потому что эти парни выходили на площадку, чтобы выводить людей из строя», – заявил Баркли.

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