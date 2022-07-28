Баркли – о критике из-за возможного сотрудничества с Саудовской Аравией: «Американцам лучше думать о правах в своей стране»

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли недавно встретился за ужином с генеральным директором LIV Golf Грегом Норманом. Во время беседы члену Зала славы баскетбола был предложена должность телеведущего на профессиональном гольф-туре, финансируемым Саудовской Аравией.

Баркли не исключает, что примет предложение.

В США считается, что правящий режим Саудовской Аравии не соблюдает гражданские права. В связи с этим легендарный баскетболист подвергся критике.

«Все видят только то, что хотят увидеть. Мне кажется забавным, что народ беспокоит соблюдение гражданских прав в Саудовской Аравии, хотя 99,9% населения Соединенных Штатов никогда там не бывали. Но тут их внезапно взволновала эта тема. У меня это вызывает усмешку. В ответ я скажу, что вас не беспокоят гражданские права в США. Но когда парень может заработать деньги, вы сразу же ни с того ни с сего беспокоитесь о Саудовской Аравии. Это смешно.

Давайте сперва подумаем о правах в родной стране, а потому уже будем переживать за Саудовскую Аравию», – заявил Баркли.

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