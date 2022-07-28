Чарльз Баркли: «Стеф Карри и Айзейя Томас – лучшие разыгрывающие в истории»

Бывшая звезда , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли назвал ( ) и легенду «Детройта» Айзейю Томаса лучшими разыгрывающими в истории лиги.

«Стеф Карри – один из величайших игроков всех времен, где-то между 10-м и 20-м.

После того, как он выиграл этот чемпионат, я сказал, что он встал в один ряд с Айзейей Томасом. Теперь они стоят в одном ряду в Зале славы. Возможно, это два лучших разыгрывающих в истории баскетбола.

был немного уникальным игроком, потому что он был разыгрывающий с ростом 206 сантиметров. Он играл по-другому», – сказал Баркли.

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