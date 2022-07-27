Чарльз Баркли: «Харден бросает 12 штрафных за матч, сколько было бы сейчас у Джордана?»

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли отметил снижение плотности физической борьбы в современной НБА.

«Вы знаете, сколько штрафных бросал бы сейчас ? – отличный игрок. Он бросает 12 штрафных за матч. Вы просто не можете сравнивать эпохи, потому что сейчас меньше физической борьбы», – сказал Бракли.

В минувшем сезоне Харден исполнял по 8,9 штрафного броска в среднем за матч. Наивысший результат в карьере игрока – 11,8 штрафного за матч в сезоне-2019/20.

Джордан имел 8,2 попытки со штрафной линии в среднем за карьеру и 11,9 попытки – в сезоне-1986/87.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить