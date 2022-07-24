Джон Коллинз по-прежнему испытывает проблемы с пальцем

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Тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинз, сыгравший в субботу в полулюбительской лиге Drew League в Лос-Анджелесе, по-прежнему испытывает проблемы с безымянным пальцем правой руки, который беспокоил его большую часть прошлого сезона.

Многие заметили, что палец игрока по-прежнему выглядит сильно опухшим. При этом, игрок не стал бы участвовать в Drew League, если бы не был на 100 процентов здоров.

Коллинз завершил матч с 16 очками и 12 подборами.

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

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