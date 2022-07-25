Эмбиид лайкнул пост о поражении Трэя Янга и Джона Коллинза в Drew League

Теги Атланта Филадельфия НБА любительский баскетбол Джоэл Эмбиид соцсети Джон Коллинз Трэй Янг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг и его одноклубник Джон Коллинз приняли участие в одном из субботних матчей полулюбительской лиги Drew League.

Команда Янга и Коллинза проиграла со счетом 100:103. Янг набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 7 передач и 7 перехватов. Коллинз впервые сыграл в Drew League, отметившись 16 очками (6 из 16 с игры) и 12 подборами. 

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид лайкнул пост в твиттере о поражении команды Янга и Коллинза.

«Непростой день для Джона Коллинза в Drew League. Попал на постер и стал первым игроком НБА, которого удалили с переборов фолов в Drew League, вместе с Трэем Янгом потерпел поражение», – говорится в сообщении, которое оценил Эмбиид.

В 2021 году «Атланта» сенсационно остановила «Сиксерс» в плей-офф.

Тони Паркер заслуживает место в топ-75 НБА. Его отсутствие в списке величайших баскетболистов невозможно объяснить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные