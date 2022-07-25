Эмбиид лайкнул пост о поражении Трэя Янга и Джона Коллинза в Drew League

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг и его одноклубник Джон Коллинз приняли участие в одном из субботних матчей полулюбительской лиги Drew League.

Команда Янга и Коллинза проиграла со счетом 100:103. Янг набрал 22 очка (7 из 16 с игры), сделал 7 передач и 7 перехватов. Коллинз впервые сыграл в Drew League, отметившись 16 очками (6 из 16 с игры) и 12 подборами.

Центровой «Филадельфии» лайкнул пост в твиттере о поражении команды Янга и Коллинза.

«Непростой день для в Drew League. Попал на постер и стал первым игроком НБА, которого удалили с переборов фолов в Drew League, вместе с потерпел поражение», – говорится в сообщении, которое оценил Эмбиид.

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