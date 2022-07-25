Лэндри Филдс: «Несмотря на все слухи, Джон Коллинз проявляет себя настоящим профессионалом»

Генеральный менеджер «Атланты» Лэндри Филдс похвалил форварда Джона Коллинза за его реакцию на многочисленные слухи о возможном обмене.

«Джон – профессионал. Всегда им был. Это одно из самых ценных качеств. Несмотря на все слухи, Коллинз проявляет себя настоящим профессионалом, он сохраняет концентрацию на работе. Надо отдать ему должное за это. Многие в лиге не удостаиваются похвалы за такое», – заявил Филдс.

Управленец ранее опроверг слухи о том, что клуб стремится обменять Коллинза.

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