Эксперт: «Бруклину стоит присмотреться к Кармело Энтони»

Эксперт Heavy Стив Балпетт считает, что «Нетс» стоит рассмотреть вариант с подписанием свободного агента Кармело Энтони.

Отмечается, что такой сценарий будет особенно актуальным, если клуб сохранит Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга, которые хотели видеть ветерана в команде в 2019 году.

«Вариант с «Нетс» кажется рабочим. Он способен приносить пользу, при этом его контракт не будет большим. Бруклину стоит присмотреться к Кармело Энтони», – считает Балпетт.

Анонимный генеральный менеджер клуба НБА считает, что Энтони может оказаться в «Уорриорз».

«Это стало бы отличным сюжетом, он мог бы присоединиться к ним и выиграть перстень на финише карьеры. У «Голден Стэйт» есть для него место. Он может попадать, а еще они способны скрыть его пробелы при игре в защите, что всегда было одной из ключевых проблем при подписании Мело. Он согласится на минимальный контракт.

В команде много молодых ребят, они могут взять еще одного ветерана. Для них он тот самый Мело из сборной США. Переход в имеет смысл», – заявил управленец.

В составе действующих чемпионов на данный момент имеются три вакантные позиции.

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