Демаркус Казинс: «Дюрэнт заслуживает играть там, где он счастлив»

Центровой Демаркус Казинс прокомментировал слухи о том, что звездный форвард хочет сменить команду.

«Я хочу, чтобы он играл там, где будет счастлив. Знаю, как сильно он любит эту игру. Никогда не видел баскетболиста, который так много работает. Он думает о баскетболе каждый день, поэтому заслуживает всего, что сделает его счастливым», – заявил Казинс.

Центровой выступал с Дюрэнтом за в сезоне-2018/19. После поражения в финале НБА Кевин решил перейти в «Бруклин».

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена