Джонатан Куминга – самый молодой игрок в истории НБА, вышедший в стартовой пятерке в плей-офф

Новичок «Голден Стэйт» стал самым молодым игроком в истории НБА, который вышел в стартовой пятерке в матче плей-офф.

Уроженец Конго, возраст которого составляет 19 лет и 213 дней, вышел в стартовой пятерке «Уорриорз» в третьем матче серии против (142:112, 2-1). Стартовые пятерки в НБА впервые стали отслеживаться в сезоне-1970/71.

Куминга завершил встречу с 18 очками (8 из 10 с игры) и стал четвертым в истории игроком моложе 20 лет, которому удалось набрать 18 очков в матче плей-офф. Форвард «Уорриорз» повторил достижение (трижды), (трижды) и (дважды).

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?