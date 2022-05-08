Джонатан Куминга – самый молодой игрок в истории НБА, вышедший в стартовой пятерке в плей-офф

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Новичок «Голден Стэйт» Джонатан Куминга стал самым молодым игроком в истории НБА, который вышел в стартовой пятерке в матче плей-офф.

Уроженец Конго, возраст которого составляет 19 лет и 213 дней, вышел в стартовой пятерке «Уорриорз» в третьем матче серии против «Мемфиса» (142:112, 2-1). Стартовые пятерки в НБА впервые стали отслеживаться в сезоне-1970/71.

Куминга завершил встречу с 18 очками (8 из 10 с игры) и стал четвертым в истории игроком моложе 20 лет, которому удалось набрать 18 очков в матче плей-офф. Форвард «Уорриорз» повторил достижение Кобе Брайанта (трижды), Тони Паркера (трижды) и Кармело Энтони (дважды).

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