«Нетс» не хотели обменивать Дюрэнта на Уиггинса или Пула

не устроили игроки, которых мог предложить «Голден Стэйт» в обмен на .

Журналист ESPN Зак Лоу отмечает, что «Нетс» не были заинтересованы в или , вокруг которых «Уорриорз» могли построить предложение.

Кроме того, Уиггинс не может перейти в «Нетс», так как находится на продленном контракте новичка. В клубе уже есть один такой игрок – Бен Симмонс. Выменивать второго запрещено правилами .

Ранее сообщалось, что расставаться с молодыми игроками ради Дюрэнта «Голден Стэйт» не планирует.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться