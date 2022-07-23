«Нетс» не хотели обменивать Дюрэнта на Уиггинса или Пула

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Эндрю Уиггинс Джордан Пул Баскетбол

«Бруклин» не устроили игроки, которых мог предложить «Голден Стэйт» в обмен на Кевина Дюрэнта.

Журналист ESPN Зак Лоу отмечает, что «Нетс» не были заинтересованы в Эндрю Уиггинсе или Джордане Пуле, вокруг которых «Уорриорз» могли построить предложение.

Кроме того, Уиггинс не может перейти в «Нетс», так как находится на продленном контракте новичка. В клубе уже есть один такой игрок – Бен Симмонс. Выменивать второго запрещено правилами НБА.

Ранее сообщалось, что расставаться с молодыми игроками ради Дюрэнта «Голден Стэйт» не планирует.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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