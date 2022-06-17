Энес Кантер Фридом: «Меня выгнали из НБА, потому что мои высказывания наносят финансовый ущерб лиге»

Теги НБА Энес Кантер Фридом Политика Баскетбол

Бывший центровой «Бостона» Энес Кантер Фридом заявил, что его выгнали из НБА из-за его высказываний о нарушениях прав человека в Китае и Турции.

«Давайте я приведу вам очень простую статистику, в этом нет ничего сложного: в прошлом году я играл за «Портленд» и набирал в среднем дабл-дабл. Мы вышли в плей-офф. И мне говорят, что спустя полгода я разучился играть в баскетбол?

Даже дети на улице будут смеяться над этим. Я считаю, что мог бы выходить в стартовой пятерке во многих командах лиги, но поскольку мои высказывания наносят финансовый ущерб НБА, они решили выгнать меня из лиги. Все просто.

Мне только что исполнилось 30 лет, и они подталкивают меня к завершению карьеры. Я могу легко провести еще шесть или семь сезонов. Но, к сожалению, с такой лигой и с такими игроками, похоже, это невозможно», – сказал Кантер Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая

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