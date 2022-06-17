Энес Кантер Фридом: «Меня выгнали из НБА, потому что мои высказывания наносят финансовый ущерб лиге»

Бывший центровой «Бостона» заявил, что его выгнали из НБА из-за его высказываний о нарушениях прав человека в Китае и Турции.

«Давайте я приведу вам очень простую статистику, в этом нет ничего сложного: в прошлом году я играл за «Портленд» и набирал в среднем дабл-дабл. Мы вышли в плей-офф. И мне говорят, что спустя полгода я разучился играть в баскетбол?

Даже дети на улице будут смеяться над этим. Я считаю, что мог бы выходить в стартовой пятерке во многих командах лиги, но поскольку мои высказывания наносят финансовый ущерб НБА, они решили выгнать меня из лиги. Все просто.

Мне только что исполнилось 30 лет, и они подталкивают меня к завершению карьеры. Я могу легко провести еще шесть или семь сезонов. Но, к сожалению, с такой лигой и с такими игроками, похоже, это невозможно», – сказал Кантер Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая